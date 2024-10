Śmietniki w Szczecinie do śmieci? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zniszczone kosze straszą przy ulicy Kaszubskiej i Korzeniowskiego. Śmietniki oryginalnie posiadały otwór na odpady umieszczony z boku.

Jednak ze względu na trudność w opróżnianiu postanowiono zdemontować daszki, dodając stalowe wiadra. Prezentują się bardzo niekorzystnie - mówi radna Miasta Szczecin Zuzanna Jeleniewska.



- Śmietniki na dworcu są niechlujne. Są brudne, są brzydkie, są zniszczone, są szaro czarne. W niektórych miejscach te pojemniki koszy są na siłę wepchnięte do za małych obręczy tych śmieci i te śmieci się po prostu stamtąd wysypują - mówi Jeleniewska.



Kosze w okolicy dworca nie powinny odstraszać turystów - mówią mieszkańcy.



- Nie. To przecież tyle pieniędzy. Niech już dadzą spokój. - No brzydkie są. Chociaż w sumie pasuje do tych słupków. Czarny jest jak one. Jakoś nie zwróciłem uwagi szczerze nigdy na ten koszt, mimo tego, że często tutaj chodzę. - Nie bardzo - mówią mieszkańcy.



Koszt postawienia i utrzymania przez rok jednego kosza śmietnikowego w Szczecinie wynosi około 2000zł.