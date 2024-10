Sztuka ubogaca w każdym wieku. ZUT zaprasza na wernisaż [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wiek nie jest przeszkodą w odkrywaniu nowych pasji. To udowodnili dziś szczecińscy seniorzy, którzy zorganizowali wystawę stworzonych przez siebie fotografii.

Wernisaż był finałem szkolenia przeprowadzonego przez Fundację Morze Kultury - mówi organizator wystawy Izabela Rowińska: - Przedstawiciele fundacji najpierw szkolili się w ramach projektu Erasmus+. Następnie to oni prowadzili seniorów, a pokłosiem tego są te przepiękne fotografie.



Jedna z seniorek - Urszula Mróz - pochwaliła się swoim zdjęciem, wykonanym w trakcie wycieczki na Litwę: - Jest to dla mnie ogromna radość, że to co zrobiłam zostało uwiecznione i może cieszyć oko innych. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że udało mi się zrobić tak piękne zdjęcie koledze.



Wykonane przez seniorów zdjęcia oglądać można na parterze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ulicy Słowackiego w Szczecinie.