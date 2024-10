IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w prawie całym kraju. Nad morzem - z wyjątkiem Trójmiasta i Mierzei Wiślaniej - obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

UWAGA⚠️

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW

➡️SILNY WIATR



Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach na Pomorzu do 95 km/h, z północnego zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze. pic.twitter.com/9WOzqVfYR2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 13, 2024

Głównym zagrożeniem związanym z dzisiejszymi burzami będzie silny wiatr💨

Spodziewane są porywy wiatru do 90 km/h, a ponadto burzom towarzyszyć będą krótkotrwałe intensywne opady deszczu☔, możliwy jest opad krupy śnieżnej. Sumy opadów w czasie burz nie będą przekraczać 15 mm. pic.twitter.com/RnUjojLyF3 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 13, 2024

Synoptycy prognozują tam wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru - o średniej prędkości od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 95. Wiać będzie z północnego zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze.W pozostałej części kraju - za wyjątkiem województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz północnych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny - obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.Synoptycy prognozują tam wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 85. Wiać będzie z zachodu. Miejscami wystąpią burze. Ze względu na dynamiczną sytuację, ostrzeżenie może być aktualizowane.Front atmosferyczny wchodzi nad terytorium Polski z północnego zachodu, dlatego w tej części kraju ostrzeżenia zaczęły już obowiązywać. Potrwają najpóźniej do 2.00 w nocy.