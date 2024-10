Alkohol i aquapark. "To zawsze złe połączenie"

Fot. Fabryka Wody

W niedawno otwartym aquaparku regularnie dochodzi do dewastacji, co zdaniem wielu osób może być spowodowane napojami wyskokowymi.

Alkohol sprzedawany jest przez miejską spółkę w szczecińskiej Fabryce Wody. O tym problemie dyskutowali goście ''Kawiarenki Politycznej'' Radia Szczecin. Radny Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik zwraca uwagę, że alkohol i woda to nigdy nie jest dobre połączenie.



- Tu mówimy, że jak jesteś pod okiem ratownika, to możesz sobie pić ten alkohol wysokoprocentowy i z niego korzystać... Uważam, że to nie jest dobra droga... - podkreśla Słowik.



Radny PiS - Dariusz Smoliński apeluje, by z oferty wycofać mocny alkohol: - Jeżeli chodzi o te lżejsze - tak zwane - alkohole, to tutaj możemy się zastanawiać.



Radosław Adamski, członek rady ds. budżetu obywatelskiego zgadza się z przedmówcami: - Ograniczajmy, nie wycofujmy. Ja byłem wielokrotnie w różnych aquaparkach, wielokrotnie w różnych miejscach, takich jak saunaria i był tam sprzedawany. Ale był to alkohol niskoprocentowy i dewastacji nie było. Może rzeczywiście tutaj jest problem...



Fabryka Wody została otwarta na początku czerwca.