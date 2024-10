Admirał Józef Unrug to "człowiek legenda, który stworzył polską marynarkę" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Stworzył polską marynarkę wojenną i choć pochodził z Niemiec, to w dniu wybuchu wojny zapomniał ojczystego języka. Chodzi o admirała floty Józefa Unruga, twórcę Polskiej Floty Marynarki Wojennej.

Wystawę na temat polskiego dowódcy możemy oglądać na placu Zgody w Szczecinie. Ekspozycja pt. "Admirał Józef Unrug - dowódca i wychowawca" to ponad 100 niepublikowanych wcześniej zdjęć dokumentów i przedmiotów.



- My już wcześniej słyszeliśmy o tym admirale. Robię się dowiadywać takich rzeczy. - Wydaje mi się, że to była bardzo ciekawa postać i każdy powinien o niej usłyszeć - mówią uczniowie.



- Pan admirał pochodził ze starej, szlacheckiej, polskiej rodziny. Natomiast jego ojciec był pruskim generałem. Czuł się Polakiem. Jest bardzo znana jego odpowiedź na pytanie, dlaczego nie posługuje się językiem niemieckim. Admirał zawsze mówił, że zapomniał języka niemieckiego 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy napadły na Polskę - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.



- Człowiek legenda, który stworzył polską marynarkę wojenną. Był wzajem do naśladowania dla wielu kolejnych pokoleń - mówi Jaromir Mysłowski, profesor Politechniki Morskiej.



Wystawę, która powstała aby uczcić 140. rocznicę urodzin dowódcy, można oglądać do końca roku.