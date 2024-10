Minął rok od wyborów. Goście Radia Szczecin analizują zmiany

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

43 procent Polaków nie dostrzega zmiany w poziomie życia rok po wyborach parlamentarnych. 36 proc. twierdzi, że sytuacja w kraju zmieniła się na lepsze. O tym dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Rektorka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Justyna Osuch-Mallett zwróciła uwagę, że dla młodego pokolenia zmiany mogą być zbyt wolne.



- To jest pokolenie wychowane na możliwości sterowania dostępem do rzeczy, które chcemy mieć i to w tempie, w którym chcemy je mieć. Zatem, oglądamy całą serię na raz, te przykładowe 10 odcinków. To już nie są czasy czekania na kolejny odcinek cały tydzień... - podkreśliła Osuch-Mallett.



Niektóre rzeczy, na przykład ustawę budżetową nowa władza otrzymała "w spadku" - dodał ekonomista Jerzy Bielec: - Rząd dziedziczy niejako ustawę budżetową z zeszłego roku. Trzeba także pamiętać o ograniczeniach związanych z ustawami i samej roli prezydenta, który - nie ukrywajmy - jest w opozycji do koalicji, która w tej chwili rządzi.



W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych do urn udało się 73 proc. uprawnionych do głosowanie Polaków.