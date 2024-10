W poniedziałek ruszą prace ziemne przy Unii Lubelskiej

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W najbliższy poniedziałek ruszą prace związane z przebudową sieci wodociągowej koło szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Pierwsze utrudnienia i ciężki sprzęt pojawią się od strony ulicy Jackowskiego, ale przejazd, w szczególności dla karetek, będzie zachowany.



Pracami objętych zostanie blisko kilometr wodociągu. Zadanie ma zapewnić bezpieczeństwo w dostępie do wody dla szpitala i innych okolicznych posesji.



Nowy wodociąg będzie układany metodą wykopową, krótkimi odcinkami. Prace powinny potrwać do początku 2026. Wartość inwestycji to blisko 3 miliony złotych.