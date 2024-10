Pendolino dojedzie do Szczecina

Pociąg Pendolino. Fot. PKP Intercity Fot. Arkadiusz Marchewka

Pendolino na trasie Szczecin-Warszawa pojawi się w nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie 15 grudnia.

Trasa do stolicy zajmie 4 godziny i 15 minut. W obecnym rozkładzie najszybszy pociąg między Szczecinem i Warszawą pokonuje tę trasę w czasie ponad 4 godziny i 30 minut.



Dodatkowo pojawią się kolejne nowe połączenia między Szczecinem i stolicą - mówi Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Nowe połączenia pojawią się w grudniowym rozkładzie jazdy.



- Często jest tak, że rezygnujemy z pociągu przez godziny odjazdu. Albo są za wcześnie, albo za późno. Dodając nowe połączenia zwiększamy częstotliwość przejazdów, przez co jest większy wybór godzin i zwiększa się atrakcyjność trasy, na czym szczególnie nam zależy - mówi Marchewka.



Pendolino w Polsce kursują już od 10 lat. Na początku pociągi łączyły Warszawę z Gdynią, Katowicami, Krakowem i Wrocławiem, a od 2016 roku dojedziemy nim do Koszalina i Kołobrzegu.



Ministerstwo Infrastruktury oraz spółka PKP Intercity ogłosiły nowy, roczny rozkład jazdy. Od grudnia spółka zaoferuje 505 połączeń. To o kilkadziesiąt więcej, niż obecnym rozkładzie.



PKP Intercity zakupi także nowe, piętrowe pociągi, które będą mogły rozwijać prędkość do 200 kilometrów na godzinę.