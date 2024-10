Niezwykły spacer w Szczecinie. Przewodnikami osoby niewidome

Spacer w goglach w ramach projektu "W ślad bez światła". Fot. Małgorzata Furga [Radio Szczecin]

Już po raz drugi w Szczecinie odbył się niezwykły spacer. Grzegorz Marciniak i Krzysztof Ganczarski wraz z Polskim Związkiem Niewidomych zrealizowali projekt pokazujący mieszkańcom świat niewidomych.

Widzący uczestnicy założyli specjalne gogle zasłaniające oczy i ruszyli na ulice Szczecina.



- Przewodnikami były osoby niewidome, które poprowadziły ich po mieście, w którym żyją na co dzień - mówi jeden z organizatorów przedsięwzięcia Grzegorz Marciniak. - Dla mnie to jest wydarzenie totalne. Ja odwiedzam świat, o którym po prostu nie miałem pojęcia, że istnieje. I to jest taki świat nałożony na ten, w którym my mieszkamy, o którym po prostu nie miałem pojęcia, że istnieje, jak funkcjonuje, jak można w nim się poruszać. I też mieliśmy z Krzysztofem opory, żeby pójść i żeby nie zostać źle zrozumianym w PZN-ie, że chłopcy przychodzą i chcą się zabawić, że za mało im rozrywek i tutaj sobie zrobimy jakieś wesołe miasteczko, no nie. Chcemy po prostu odwiedzić wasz świat.



O projekcie opowie reportaż Małgorzaty Furgi zatytułowany „Spacer w goglach”. Premiera w środę po godzinie 19.00 na naszej antenie w audycji Fonosfera.