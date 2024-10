„Wykłady Mistrzów” ruszają na US

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Najnowsze odkrycia naukowe w przystępnej formie. Uniwersytet Szczeciński zaprasza na cykl 7 otwartych wykładów popularnonaukowych.

„Wykłady Mistrzów” to spotkania z zakresu nauk ścisłych, ale też humanistycznych i społecznych - zachęca Agnieszka Lizak, rzeczniczka Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Wykłady kierowane są nie tylko do studentów, ale również do wszystkich mieszkańców Szczecina, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i uczestniczyć w życiu naukowym miasta. Najbliższy wykład odbędzie się 24. października o godzinie 17:00 w Auli Nowej przy ulicy Mickiewicza 64 - mówi Lizak.



Wykład poprowadzi hydrolog, profesor Robert Czerniawski, a dotyczyć będzie koegzystencji człowieka i rzeki.