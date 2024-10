Na Baltic Windustry spotykają się przedstawiciele przemysłu i przyszli studenci

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Konferencja Baltic Windustry to wydarzenie, które łączy środowiska naukowe i biznesowe branży offshore.

Jak mówi organizator imprezy Jan Drzewieniecki, wydarzenie ma również docierać do młodszych osób.



- Z jednej strony konferencja jest dedykowana przedstawicielom przemysłu i uczelni wyższych, czyli jednostek zajmujących się nauką. Z drugiej strony uczestniczą w niej również studenci, słuchają nas uczniowie szkół średnich. To się przekłada na ich zainteresowanie nowymi kierunkami, które proponujemy na przykład na Wydziale Mechanicznym - inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe - mówi Drzewieniecki.



Impreza odbywa się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, przy ulicy Szczerbcowej. Konferencja potrwa do godziny 17.