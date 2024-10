Ruszyła krajowa dyskusja o przyszłości młodzieży

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Młodzi ludzie, by odnaleźć się w obecnej rzeczywistości muszą mieć wiedzę, kompetencję i sprawczość - mówią eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Jak sami mówią, do tego jest potrzebna zmiana w podstawie programowej. O tym z rodzicami i nauczycielami dyskutują w całym kraju.



Co jest przedmiotem rozmów, które odbywają się nie tylko w Szczecinie, ale także w 19 innych miastach - tłumaczy ekspert z Instytutu Badań Edukacyjnych, Monika Drzymulska- Derda.



- Zastanawiamy się za 5, 10, 15 lat, co temu młodemu człowiekowi będzie potrzebne do życia, jakie powinien mieć kompetencje, jaką wiedzę i jakie umiejętności powinien mieć. A także jaką powinien reprezentować postawę do decydowania o sobie, do podejmowania wyzwań... - dodaje Drzymulska-Derda.



Kształtowanie odpowiednich zachowań rozpoczyna się już na etapie przedszkola - przekonuje Drzymulska-Derda: - Czy dziecko, które kończy przedszkole, jest wyposażone w odpowiednie kompetencje, ma odpowiednią postawę do tego, żeby przyjąć jakieś zobowiązania na siebie. Prezentuje taką bardzo otwartą i życzliwą dla swojego otoczenia postawę bycia w środowisku rówieśniczym.



Raport z konsultacji będzie gotowy w grudniu. Jego efekt będzie miał wpływ na podstawę programową na 2026 rok, przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji.



W konsultacjach można wziąć udział także online.