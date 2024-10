Przedszkolaki zarybiły Głębokie [ZDJĘCIA]

Fot. Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin Fot. Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin Fot. Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin

Szczecińskie przedszkolaki wzięły udział w zarybianiu jeziora Głębokiego.

Każde z 300 dzieci wpuściło do wody małego lina lub jaza. To w ramach akcji pt. "I znów będą śpiewały ryby w jeziorze Głębokim". Jej celem jest zadbanie o ekosystem i biologiczną regenerację akwenu.



Oprócz zarybiania, jezioro zostało posprzątane przez płetwonurków. Była to 17. edycja akcji zorganizowanej przez Dom Kultury Słowianin we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.