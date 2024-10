Stargardzki szpital z nowym tomografem [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Tomograf nowej generacji rozpoczął pracę w stargardzkim szpitalu. Zakup sprzętu był możliwy, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z resortu zdrowia, w ramach programu doposażenia i modernizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Koszt urządzenia - razem z adaptacją pomieszczeń pracowni - wyniósł ponad 3 miliony złotych. Zakup ten był niezbędny ze względu na częste awarie starego sprzętu, co komplikowało diagnostykę pacjentów.



Dlatego Krzysztof Kowalczyk, dyrektor szpitala podkreśla, że tomograf stał się artykułem pierwszej potrzeby: - Poprzedni tomograf odznaczał się już dużym stopniem zużycia. Robiliśmy wszystko, aby pozyskać środki na jego zakup, co nie jest proste, bo są to urządzenia niezwykle drogie...



W ocenie technik radiolog Ewy Orzechowskiej, nową jakość badań odczują również pacjenci: - Dużo krótszy czas skanowania, a co za tym idzie mniejsze naświetlenie pacjenta mniej obciążającą dawką promieniowania.



Bożena Roczkowska, pielęgniarka w pracowni informuje, że dziennie wykonuje się tu 70 badań: - Głowę z kontrastem, klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę, aortę i zatorowość płucną.



Ogółem szpital otrzymał blisko 13 mln zł rządowej dotacji. Część tej kwoty wykorzysta w nowym roku na modernizację pomieszczeń SOR-u.