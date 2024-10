Nowy Rzecznik Dyscyplinarny zajmie się nieprawidłowościami w zachodniopomorskich prokuraturach

Ministerstwo Sprawiedliwości. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Adam Bodnar powołał Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości. To Zbigniew Górszczyk. Zajmie się on nieprawidłowościami w kierowaniu Prokuraturami: Okręgową w Szczecinie i Rejonową w Świnoujściu.

Chodzi o niewłaściwe zarządzania jednostkami w okresie od 2016 roku do marca 2024 roku.

Działania osób kierujących tymi jednostkami doprowadziły do istotnych utrudnień w funkcjonowaniu organu wymiaru sprawiedliwości oraz do naruszenia praw osób wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu.