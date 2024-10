Ostatnia prosta w głosowaniu w Stargardzkim Budżecie Obywatelskim

Głosować można tradycyjnie, czyli dostarczyć papierowe karty do magistratu lub przez internet. źródło: https://stargard.eu/aktualnosci/sbo-glosujemy/

Blisko 70 projektów zgłosili mieszkańcy Stargardu w ramach 11 edycji Budżetu Obywatelskiego. Miasto podzielono na sześć obszarów głosowania. O północy w niedzielę zakończy się głosowanie elektroniczne.

Swoje propozycje mieszkańcy mogli przekazać jeszcze w piątek, wypełniając papierowe ankiety dostępne na internetowej stronie miasta i w biurze obsługi klienta urzędu. Natomiast o północy w niedzielę zakończy się głosowanie elektroniczne.



I właśnie ta forma udziału w głosowaniu cieszy się największym zainteresowaniem, co potwierdza Zdzisław Rygiel, sekretarz miasta.



- Przekroczyliśmy liczbę ponad 5000 głosów, jeśli chodzi o system elektroniczny. Oczywiście mamy rekordową kwotę, 3 miliony złotych. W sześciu obszarach mieszkańcy decydują, na co mają zostać wydane - mówi Rygiel.



Obok pomysłu na ustawienie napisu z nazwą miasta w Parku Jagiellońskim, do wyboru są też inne projekty.



- Jest wniosek dotyczący oklejenia autobusów dla klubów sportowych - Spójni i Błękitnych. Sporo projektów dotyczących zmiany wizualnej chociażby rond stargardzkich, żeby nawiązywało do marki miasta, na przykład, albo bezpośrednio do nazwy, która jest nadana danemu rondu. Widać, że Stargardzki Budżet Obywatelski cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców - dodaje Rygiel.



Jak informuje miasto, w każdym z sześciu obszarów jest do wydania maksymalnie pół miliona złotych.