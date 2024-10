Bo choroba nie wybiera - Marsz Różowej Wstążki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Marsz Różowej Wstążki" przeszedł ulicami Szczecina - spod pomnika Gryfa przy Urzędzie Miasta w kierunku szczecińskiej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

Wzięło w nim udział kilkaset ubranych na różowo kobiet - z wstążkami i balonami. Cel jest prosty: przypomnieć o profilaktyce raka piersi ... bo choroba nie wybiera - jak mówią uczestniczki marszu.



- Promujemy badanie piersi i całe miasto będzie widziało nasz marsz. Jesteśmy Amazonkami. To jest nasz obowiązek, żeby pokazać się, zaprosić innych, żeby się badały, żeby dbały o swoje zdrowie. - Rok w rok każda powinna do lekarza pójść. - Choroba nie wybiera, choroba nie potrzebuje wieku. Choroba atakuje i w starszym, i w młodym wieku. - Wcześnie wykryty rak jest uleczalny. Każdy lekarz to powie. Ja sama jestem po mastektomii 20 lat - mówią uczestniczki marszu.



Według zaleceń lekarzy, kobiety między 20. a 30. rokiem życia powinny wykonywać USG piersi średnio co 2 lata. Po 30 roku życia zaleca się badanie co roku.