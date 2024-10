Kochanowskiego nie pojedziemy wcześniej, ale termin zostanie dotrzymany

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Kierowcy nie pojadą wcześniej przebudowaną ulicą Kochanowskiego w Stargardzie. Trwająca blisko rok przebudowa formalnie ma zakończyć się w połowie listopada.

Zarządca drogi informował, że tempo prac i sprzyjająca aura pozwolą na otwarcie ruchu jeszcze w październiku. Jednak - jak się okazało - przeszkodziła temu konieczność wykonania dodatkowych robót.



Na ostatniej prostej wykonawca miał problem z przełożeniem instalacji przy nowo budowanym rondzie, co przyznaje Wiesław Bączkowski z Zarządu Dróg Powiatowych.



- Został zlokalizowany gazociąg, dość płytko pod nawierzchnią jezdni. Prace zakończą się w terminie, ale niestety nie udało się ich wcześniej skończyć tak jak zakładaliśmy - tłumaczy Bączkowski.



Gotowa jest natomiast po przebudowie nowa nawierzchnia ulicy Kochanowskiego.



- Cały odcinek między ulicą Nadbrzeżną a skrzyżowaniem z ulicą Okrzei. Zarówno chodniki, jak i zjazdy do posesji. Wykonana jest ścieżka pieszo rowerowa - dodaje Bączkowski.



Całość to koszt blisko 8 milionów złotych przy finansowym udziale miasta i powiatu. 15 listopada ulica z nowym rondem ma być otwarta dla kierowców.