Ostatnie chwile, aby wybrać się na przejażdżkę drezyną

Fot. Stowarzyszenie Stargardzka Kolej Dojazdowa Fot. Stowarzyszenie Stargardzka Kolej Dojazdowa

Jeszcze do końca października, a jeśli pogoda pozwoli nawet trochę dłużej, można wybrać się wąskotorową drezyną z Żarowa w kierunku Stargardu. Do udziału w wycieczkach zaprasza Stowarzyszenie Stargardzka Kolej Dojazdowa, które własnymi siłami uporządkowało odcinek dawnej kolejki.

Dla chętnych przygotowano specjalny rozkład jazdy. Henryk Leśniewski, wiceprezes stowarzyszenia zaprasza na wyprawę drezyną zarówno w tygodniu, jak i przez weekend.



- Ogólnie jeździmy w czwartki i piątki od godziny 15:00 do godziny 17:00, w weekendy od godziny 12 do 17. Start jest ze stacji w Żarowie około 2 kilometry w kierunku miasta Stargard - mówi Leśniewski.



Organizatorzy zapewniają, że do dyspozycji jest wyjątkowy pojazd, bo wybudowany własnoręcznie przez pasjonatów wąskotorówki.



- Do 10 osób można się umówić na taką przejażdżkę napędzana siłą mięśni rąk. Na tym 2 kilometrowym odcinku nie było nawet 53 metrów bieżących szyny, które udało nam się uzupełnić dzięki współpracy z PKP PLK, od których pozyskaliśmy szyny - dodaje Leśniewski.



Jednocześnie miasto podjęło starania o przejęcie wąskotorowego dworca w Stargardzie, który ma być przekazany w dzierżawę miłośnikom dawnej kolejki.