Ważny odcinek drogi w Stargardzie oddany wcześniej

Fot. UM w Stargardzie

Dwa miesiące przed terminem otwarto w Stargardzie przebudowano ulicę Pogodną do skrzyżowania z Aleją Żołnierza i Boczną. Wszystkie prace zajęły wykonawcy pół roku.

To jeden z kluczowych odcinków, który zapewnia mieszkańcom osiedla Letniego komunikację z centrum i śródmieściem. Codzienne objazdy komplikowały ruch w dzielnicy, sąsiadującej także z jednostką wojskową. Dlatego ekipy budowlane pracowały pod presją czasu. W skróceniu harmonogramu pomogła również sprzyjająca aura. Oceniając tempo prac Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego uznaje ostatnie półrocze na Pogodnej za dość intensywne.



- Poszło sprawnie. Wykonawca zdążył przed tym sezonem jesienno-zimowym. Kierowcy korzystają z zupełnie nowej jezdni. Nowe chodniki, w końcu równe. Wyniesione przejścia to jedno, ale też doświetlenie tych przejść. Do tej pory było tam dość ciemno - mówi Styczewski.



Na Pogodną po przebudowie wróciły też autobusy MPK. Miasto przyznaje, że kierowcy muszą przyzwyczaić się do nowych warunków.



- Już można komfortowo, bez sprawdzania tego, gdzie jest dziura, przejechać tą ulicą. Cała inwestycja to ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych. Zdobyliśmy na ten cel 2 miliony 700 tysięcy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dodaje Styczewski.



Bezpieczeństwo u zbiegu Pogodnej, Alei Żołnierza i Bocznej ma poprawić również sygnalizacja świetlna, której budowę zaplanowano na początku przyszłego roku.