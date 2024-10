To dowód na to, że mamy naukowców światowej klasy. Tak profesor Jan Lubiński mówi o kolejnym rozdaniu zachodniopomorskich Nobli.

Wyróżnienie trafia każdego roku do naukowców z różnych dziedzin, którzy dokonali znaczących odkryć. Lubiński zasiada w kapitule konkursu. Jak wyjaśniał w "Rozmowie pod krawatem" - nagrody mają także pokazywać, jak dużych odkryć dokonują lokalni badacze, a część z nich osiąga olbrzymie sukcesy.- Takie bardzo spektakularne, wręcz bajkowe wręcz, to na przykład było to, że nanopowłoki opracowane przez koszalińskich uczonych poleciały w kosmos, badać bodajże Jowisza. To były powłoki zastosowane do takich zwijanych masztów - mówi Lubiński.W niedzielę Zachodniopomorskie Noble przyznano po raz 23.