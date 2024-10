Problemy z terminami egzaminów praktycznych kategorii A . "Dla mnie to niepojęte"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Długie kolejki, rzadkie terminy - a zmiany mogą nadejść dopiero od przyszłego roku. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowe w Szczecinie prawa jazdy na motocykl już raczej nie zrobimy.

Sezon dobiega końca, a sytuacja z kolejkami i terminami być może poprawi się od przyszłego. W szczecińskim WORD-zie na w tym roku na egzamin praktyczny kategorii A czasami trzeba było czekać nawet miesiąc.



Dla mnie to niepojęte. Ten czas jest dla mnie zdecydowanie za długi - mówi Jacek Skaburski z Nauki Jazdy "Mars".



- Sezon kończy nam się z końcem października. Już 10 października w Szczecinie praktycznie motocyklista nie ma szans umówić się na egzamin w tym sezonie - mówi Skaburski.



Egzaminy odbywają się 2-3 razy w tygodniu, a musimy pamiętać, że są też inne kategorie prawa jazdy - tłumaczy Cezary Tkaczyk, dyrektor WORD-u w Szczecinie.



- Mamy kategorie, które pozwalają osobom później mieć odpowiedni zawód - mówi Tkaczyk.



Sytuacje może poprawić od przyszłego roku dodatkowy plac, rozmowy z miastem i marszałkiem województwa na ten temat trwają. Wprowadzono także dodatkowych instruktorów - dodaje Tkaczyk.



- Będziemy musieli się ukłonić do pana prezydenta Krzystka, że może coś znajdziemy, jeśli chodzi o teren miasta - mówi dyrektor WORD-u w Szczecinie.



Dyrektor w rozmowie z Radiem Szczecin podkreślał także, że co jakiś czas zwalniają się jeszcze terminy na egzamin praktyczny.