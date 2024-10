Kolejny masowy grób odnaleziony na terenie po byłym obozie jenieckim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczątki ponad stu ofiar niemieckiego obozu jenieckiego - odnaleźli badacze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie byłego obozu Stalag II D w Stargardzie.

To czwarty sezon badań - tym razem naukowcy odkryli zbiorową mogiłę z początku istnienia obozu - mówi prof. Andrzej Ossowski z Katedry Medycyny Sądowej PUM.



- I to, co szokujące jest to to, że ten grób nie jest tak naprawdę grobem z kilku dni grudnia 1941 roku. Dziennie w tym okresie umierało od kilkunastu do kilkudziesięciu jeńców wojennych. No to jest przerażające - mówi Ossowski.



W badanej mogile pochowano głównie jeńców sowieckich. Osadzeni w Stalagu byli wykorzystywani m.in. przy budowie dróg w regionie. Przyczyną ich śmierci w tak krótkim czasie mogła być epidemia tyfusu - dodaje archeolog Filip Popek.



- Stworzono im takie warunki, w których umieralność była ogromna. I tu najważniejszym zadaniem w tamtym czasie było pozbycie się ciał, zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii. Chociażby, żeby się nie wydostała też z tego obozu, czego się panicznie bano - tłumaczy Popek.



Naukowcy z PUM prowadzą badania w miejscu pochówku ofiar Stalagu od 2021 roku. Do tej pory odnaleziono szczątki kilkuset ofiar.