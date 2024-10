E-booki dalej darmowe dla czytelników Książnicy Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Elżbieta Malinowska z Książnicy Pomorskiej Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Ponad sto pięćdziesiąt tysięcy e-booków i blisko osiemdziesiąt tysięcy audiobooków nadal będzie dostępna dla czytelników Książnicy Pomorskiej.

W ramach umowy z księgarnią czytelnik otrzymuje nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu.



Platforma w ostatnim czasie poinformowała swoich subskrybentów o dodatkowych opłatach za e-booki - nie dotyczy do czytelników Książnicy Pomorskiej - uspokaja zastępca dyrektora Książnicy Pomorskiej Bożena Winiarska.



- W naszym przypadku to nie wchodzi w rachubę, dlatego że mamy podpisaną swoją umowę. W ramach tej umowy mamy dostęp do oferty Legimi, otrzymaliśmy jedynie informacje o tym, że kilku wydawców chwilowo zawiesza dostęp do swoich wydawnictw - mówi Winiarska.



Kod do e-booka może otrzymać wyłącznie czytelnik biblioteki zarówno przez internet, jak i osobiście - tłumaczy Elżbieta Malinowska z działu promocji Książnicy Pomorskiej.



- Trzeba mieć ważną kartę biblioteczną, nie mieć przetrzymanych książek z różnych wypożyczalni. Jeżeli ktoś jest dłużnikiem, jest zobowiązany zadłużenie spłacić, żeby kod otrzymać - mówi Malinowska.



Książnica Pomorska dla swoich czytelników co miesiąc w ramach abonamentu bibliotecznego w swojej puli ponad 1300 kodów. Bezpłatne kody również są dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej.