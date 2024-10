Mierz wysoko - w Szczecinie padł rekord we wspinaczce [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Szczecinie padł rekord świata we wspinaczce po linie. Maciej Ćwierlikowski wspiął się na wysokość około 120 metrów po linie zwisającej z komina Wiskordu w Żydowcach.

Dokładny wynik poznamy po weryfikacji materiału z kamer. Maciej do wyzwania trenował od kilku miesięcy.- Jest to zadanie bardziej na cierpliwość niż na siłę. Tutaj kluczowym jest panowanie nad techniką. Każde odchylenie może zaważyć na przerwaniu, ponieważ mięśnie przedramion są dość małą grupą mięśniową i tutaj kluczem do sukcesu jest technika - mówi Ćwierlikowski.Wsparciem dla Macieja była teściowa Alicja, która specjalnie przyleciała do Szczecina z Liverpoolu.- To nie chodzi o sam rekord. Chodzi o to, żeby wiedział, że ktoś go popiera w tym co robi, ponieważ jego cele są słuszne i myślę, że to jest trudna droga. No ale on jest silny i wybrał sobie taką rzecz - mówi pani Alicja.Wcześniejszy rekord został ustanowiony w kwietniu przez Francuzkę Anouk Garnier. Kobieta wspięła się na 110 metrów po linie zawieszonej na wieży Eiffla. Celem Macieja nie było jedynie pobicie rekordu, ale też pomoc i promocja zbiórki charytatywnej. LINK DO ZBIÓRKI