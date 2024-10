Stargardzianie zbierają narzędzia dla powodzian

Fot. pixabay.com / LTapsaH (CC0 domena publiczna)

Wolontariusze ze Stargardu skupieni w grupie Uśmiech Daje Siłę prowadzą zbiórkę narzędzi budowlanych dla poszkodowanych w powodzi na Dolnym Śląsku.

Piotr Chmielewski, jeden z inicjatorów akcji podkreśla, że tej pomocy bardziej potrzeba, kiedy powódź nie jest już wiodącym tematem w mediach i portalach.



- Może i schodzi z pierwszych stron, ale nie nasza pomoc. Zawozimy też już materiały budowlane, sprzęt do remontów mieszkań. Chcemy dotrzeć do osób, które przed zimą mają trudności, by ją przetrwać. Skupiamy się na wielu zadaniach, dzielimy się na zespoły - tłumaczy Chmielewski.



W jednym z nich Kamila Błońska dzieli narzędzia, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez mieszkańców.



- Tak, żeby pomóc tym ludziom przygotować sobie domy do zimy. Czasu mają bardzo mało. Wszystko co potrzeba do skucia ścian. Tutaj skupiliśmy się na dostarczeniu narzędzi, które pozwolą im osuszyć te mieszkania, żeby mogli skupić się na jakimkolwiek remoncie - dodaje Błońska.



Akcję zbiórki narzędzi można wesprzeć, nawiązując kontakt na facebookowym profilu stargardzkiej grupy Uśmiech Daje Siłę.