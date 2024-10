Odkrycia archeologiczne w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Fundamenty wyburzonych kamienic przy ulicy Chrobrego w Stargardzie odkrywają pierwsze tajemnice podczas badań archeologicznych. To kwartał Starego Miasta objęty ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Od wczesnego średniowiecza w ówczesnym porcie działał tu młyn miejski. Teren przy obecnym Kanale Młyńskim zabudowano w XIX stuleciu. W piwnicach kamienicy, która stała najbliżej kanału, natrafiono na resztki dawnych nabrzeży. Obok archeolodzy trafili na pozostałości dawnych pracowni garbarskich.



- Poniżej posadzek, od XVII wieku są to kadzie, które były murowane z cegły, wewnątrz były kadzie drewniane, są pozostałości wapna, jest charakterystyczny zapach. Pokazuje nam to wytwórczość związaną z przygotowaniem skóry do wyrobu przedmiotów skórzanych - informuje Marcin Majewski, dyrektor muzeum.



Mateusz Szeremeta ze stargardzkiego muzeum spodziewa się kolejnych odkryć, tym razem w warstwie z późnego średniowiecza.



- Udało nam się odkryć pozostałości wzmocnienia linii brzegowej. Ten teren w XIX wielu był całkowicie przebudowany. Prace potrwają jeszcze 1,5-2 miesięcy, na tyle, na ile pozwolą nam warunki atmosferyczne - powiedział.



Po zakończeniu badań Stargardzkie TBS planuje budowę nowych kamienic w historycznym kwartale u zbiegu ulic Portowej i Chrobrego.