Powiększa się strefa opłat e-TOLL w regionie

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Płatne drogi dla samochodów powyżej 3,5 tony - rozszerza się strefa e-TOLL w regionie. Chodzi o odcinki dróg ekspresowych S3, S6 i S10.

Od listopada kierowcy między innymi ciężarówek i autobusów będą musieli wnieść opłaty na trasach Miękowo-Parłówek, Goleniów-Koszalin, między Szczecinem a węzłem Stargard-Wschód i na obwodnicy Wałcza.



To odcinki, które zostają wpisane do systemu e-TOLL - tłumaczy Maciej Koniuszewski, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Pobór opłat w systemie e-TOLL odbywa się za pomocą systemów satelitarnych, przy użyciu urządzeń lub aplikacji mobilnej. Stawki opłat uzależnione są od masy pojazdów oraz od normy emisji spalin - tłumaczy Koniuszewski.



Uiszczanie opłat - tak jak do tej pory - będą kontrolować urządzenia stałe i mobilne.

Nie ma w planach wprowadzenia opłat na drogach ekspresowych w regionie dla samochodów osobowych i motocykli.