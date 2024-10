Część Obwodnicy Północnej w Stargardzie gotowa

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Blisko kilometr nowej jezdni Obwodnicy Północnej w Stargardzie jest już gotowy. Połączy ulice Składową z Wieniawskiego na Osiedlu Chopina.

Obwodnica ma dotrzeć do ronda Piętnasty Południk, w ramach kolejnego etapu inwestycji wyprowadzając ruch tranzytowy z Centrum i Śródmieścia. Wartość wszystkich prac to ponad 25 mln zł.



Nowy fragment obwodnicy do Osiedla Chopina powinien być otwarty wiosną przyszłego roku, o czym informuje Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego. - Spora część masy bitumicznej została już położona na 900-metrowym odcinku. Szlak ścieżki rowerowej został wyznaczony. Będą dwa ronda na skrzyżowaniach z ulicą Usługową i Wieniawskiego. To odcinek do właściwie już przebudowanego wiaduktu nad ulicą Składową.



Po zakończeniu tego etapu prac, kierowcy skorzystają z nowej trasy od ulicy Podleśnej do Osiedla Chopina. - Nie będą już wjeżdżać do miasta. Ten odcinek będzie ich zachęcał do tego, żeby skrócić trasę i ominąć Śródmieście - dodaje Styczewski.



Jazda ulicami Konopnickiej i Pierwszej Brygady nie będzie już konieczna. Obwodnica ma docelowo utworzyć ring wokół miasta, razem z nowymi odcinkami dróg krajowych i wojewódzkich.