Pomnik kolejarza doczeka się remontu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chodzi o 60-letnią rzeźbę autorstwa Ryszarda Chachulskiego, stojącą vis a vis budynku Dworca Głównego w Szczecinie.

Od dłuższego czasu niepokój mieszkańców wzbudzały liczne pęknięcia i szczeliny. Remont będzie, ale dopiero na wiosnę. Decyzję podjęły władze miasta po spotkaniu ze specjalistką z zakresu konserwacji zabytków ruchomych.



- Wynika to z faktu, że obecnie pogodę mamy, jaką mamy i będzie ona coraz gorsza, a technologia, która ma zostać wykorzystana do naprawy pomnika wymaga m.in. wyższych temperatur i stabilniejszej pogody. Do czasu remontu pomnik nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych i jego stan nie powinien się znacząco pogorszyć - zakłada Marta Kufel ze szczecińskiego magistratu.



Na remont pomnika miasto zabezpieczy w budżecie około 100 tysięcy złotych.