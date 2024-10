Gryfino nie skorzysta na zmianach w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Tomasz Miler w "Rozmowie pod krawatem" przyznał, że znane są granice Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry na terenie gminy Gryfino i ta propozycja jest korzystna dla mieszkańców gminy.

- Najważniejsze co chcieliśmy uzyskać, to zarówno granice, jak i otulina, jest przesunięta z głównego nurtu rzeki na granicę międzyodrza. I to jest dobra informacja, oczekiwana - mówił Miler.Zastępca burmistrza Gryfina podkreślał, że brakuje podstawowych danych i dokumentów - w tym inwentaryzacji przyrodniczej - która wskazywałaby, jakie gatunki flory i fauny będą chronione na terenie parku. Na pytanie czy jesteście „za czy przeciw”, my nadal odpowiadamy „nie wiemy” - komentował Tomasz Miler.Samorządowiec zwrócił uwagę, że mogą pojawić się obostrzenia związane z możliwością wędkowania na Odrze.Zastępca burmistrza Gryfina dodał, że gmina nie skorzysta na zmianach, które wprowadza ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.- Te pieniądze do nas nie trafią, bo mamy zbyt duże wpływy do budżetu gminy - mówił Tomasz Miler.Według planów rządu, gminy mają otrzymywać nawet 620 zł za hektar parku narodowego na ich terenie.