Halloween: saunowe seanse, mroczne spacery i wystawa dyń

źródło: https://pixabay.com/pl/967051/CC0 - domena publiczna

Zbliża się święto strachu czyli Halloween - a to oznacza szereg atrakcji dla mieszkańców Szczecina. 31 października Fabryka Wody zaprasza na wieczór inspirowany Halloween.

W programie m.in. saunowe seanse z muzyką, która wprowadzi was w upiornie dobry nastrój. Start o godzinie 17.



Atrakcje dla mieszkańców przygotował również szczeciński Inkubator Kultury przy al. Wojska Polskiego. W najbliższy weekend mieszkańcy będą mieli możliwość wkroczyć do Magicznego Ogrody Aleksandry. To okazja, żeby zobaczyć jedną z największych w Polsce wystaw dyń halloween z wzorami postaci z filmów i bajek.



Na Wieczorynkę, czyli nocny spacer po mieście zaprasza szczeciński przewodnik Tomasz Wieczorek. Uczestnicy dowiedzą się m.in. które miejsce miasta jest najbardziej bogate w legendy. Najlepiej przebrani otrzymają upominki.



Wieczorynka przed Halloween rusza spod szczecińskiej Katedry w sobotę 26 października o godzinie 19.