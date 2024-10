Dyniowi Simba i Kubuś Puchatek w INKU [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ogromna wystawa dyń zawitała do szczecińskiego INKU - Inkubatora Sektorów Kreatywnych. Przy alei Wojska Polskiego można zobaczyć "Magiczny Ogród Aleksandry".

W ogrodzie znalazło się kilkadziesiąt dyń z wyciętymi wzorami z postaci z filmów i bajek, m.in. z Króla Lwa czy Kubusia Puchatka.- Dopiero tu przyszedłem, ale wygląda to fajnie. - Fajna atrakcja przed Halloween, szczególnie dla dzieciaków. - Dynie są fajnie, ciekawie wycięte. - Brak mi słów, takie są piękne. - Fajny efekt widać, jak jest ciemno. - Dla kogoś, kto trochę zna te bajki dla dzieci, które je oglądają - córka jest zachwycona, szuka swoich postaci z bajek. - Powiem tak, zapraszam tutaj wszystkich - mówili odwiedzający INKU.Dynie w sobotę można podziwiać do północy. W niedzielę - od godz. 17 do 21.Część pieniędzy z wydarzenia zostanie przeznaczona dla Adasia Orlika. Zbiórka dla trzylatka, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a trwa na portalu siepomaga.pl