Zmiany w komunikacji miejskiej w Szczecinie przed 1 listopada

Zmiany w komunikacji miejskiej w związku z dniem Wszystkich Świętych czekają szczecinian od niedzieli.

linii 10

tramwajowe 8 i 10

linia D15

świąteczne rozkłady jazdy

67 będzie jeździć częściej

Jutro (27.10.) na wszystkich liniach z wyjątkiem tramwajowej 10 będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy. Namiędzy od 11 a 16:30 na odcinku Gumieńce - Plac Rodła - zostaje wprowadzony specjalny rozkład jazdy.Uruchomiona zostanie też linia D15 (Dworzec Niebuszewo – Gumieńce), kursująca według specjalnego rozkładu jazdy w godzinach 11–16:30 co 20 minut.Kolejne zmiany czekają na pasażerów w piątek i w sobotę. Z ważniejszych -będą jeździły między godz. 9 a 18 co 6-9 minut.W tych samych godzinach co 15 minut będzie kursowałaz Gumieniec na Dworzec Niebuszewo.Z kolei jeśli chodzi o autobusy, w dwie kolejne niedziele - jutro (27.10.) i 3.11. na wszystkich liniach będą obowiązywać. Wyjątkiem będą linie 53, 61, 67, a także linie dodatkowe.Od poniedziałku do czwartku na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 67 będą obowiązywać powszednie rozkłady jazdy, aW piątek i w sobotę (1.11. i 2.11.) częściej będą kursować m.in. linie 53, 61, 67 i 102.Wszystkie zmiany i szczegóły kursowania autobusów i tramwajów można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie