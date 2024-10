Ogrodnicy zaczynają żniwa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

"Bez pasji z tej pracy nikt się nie utrzyma" - tak mówią ogrodnicy, którzy właśnie rozpoczynają swoje żniwa.

Końcówka października to dla właścicieli upraw kwiatów czas wytężonej pracy przed dniem Wszystkich Świętych.



Praca trwa jednak przez cały rok - mówił w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" właściciel gospodarstwa ogrodniczego z Karwowa - Grzegorz Wawrzyniak.



Pozostała część roku, też bez reszty pochłania ogrodników. To ciągłe dążenie do doskonałości - wyjaśniał Wawrzyniak: - W tej pracy kto nie ma pasji, ten się nie utrzyma. To jest ciągłe odkrywanie. My się ciągle nakręcamy, szukamy nowych odmian. To ogrodnictwo daje możliwość samorealizacji, wyszukiwania czegoś nowego, produktów czy roślin...



