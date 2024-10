Stalowe łapy do EcoGeneratora zostały wymienione [WIDEO, ZDJĘCIA]

To najbardziej rozpoznawalne urządzenie w szczecińskim EcoGeneratorze. Chwytak, który zbiera odpady komunalne zwożone do zakładu, został wymieniony.

Do Ecogeneratora trafiły właśnie dwie nowe "stalowe łapy". Jak zapewnia miasto, są wykonane z jeszcze lepszej trudnościeralnej stali i zostały już sprawdzone.



Chwytak pracuje przez całą dobę, może podnieść jednorazowo do pięciu ton odpadów.

Te, które łapie, trafiają do lejów, a później na ruszt w komorze paleniskowej. Chwytaki udrożniają też pięć bram, do których dostarczane są odpady.