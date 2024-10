Średniowieczne mury do remontu [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Remont średniowiecznych murów obronnych w Stargardzie - tym razem przy ulicy Kasztelańskiej.

Wzmocnieniom i konserwacji poddany zostanie blisko 35- metrowy fragment dawnych obwarowań. Wartość tej części inwestycji to prawie 600 tys. zł. Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego informuje, że do remontu został wybrany fragment wielokrotnie przebudowywany zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku.



- To jeden z odcinków pomiędzy Bramą Wałową a Basztą Białogłówką. Nasz Dział Archeologii będzie prowadził prace poszukiwawcze w historycznych czatowniach; w tym miejscu były dwie. To obszar w bezpośredniej bliskości rzeki Iny i już w średniowieczu był intensywnie użytkowany, wzmacniany i podnoszony - mówił.



Wcześniej zakończyła się trwająca blisko rok renowacja murów przy ulicy Klasztornej. Dyrektor muzeum podkreśla, że pilnej konserwacji wymagają kolejne odcinki.



- Najbardziej wymagającym odcinkiem, który woła o ingerencję jest fragment koło Arsenału, czyli ulica Basztowa kończąc na styku z Kanałem Młyńskim. Tam znajdują się relikty jednej z baszt, to teren podmokły, być może problemem jest pierwotne palowanie fundamentów - przypuszcza dyr. Majewski.



Miasto na remont murów otrzymało ponad 1 mln 200 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Renowacja odcinka w pobliżu Baszty Białogłówki była możliwa dzięki oszczędnościom uzyskanym podczas prac przy ul. Klasztornej. Potrwa do początku przyszłego roku.