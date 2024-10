Chciał ukryć susz roślinny w bieliźnie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwaj mężczyźni próbowali ukryć zakazane substancje... w nietypowych miejscach. A teraz będą się tłumaczyć przed sądem.

Chodzi o pasażerów samochodu, który policjanci ze Szczecina zatrzymali do kontroli drogowej. Funkcjonariusze zauważyli, że podczas tej kontroli pasażerowie z tylnego siedzenia zachowują się nerwowo.



Sprawdzili ich bagaże i w plecaku jednego z nich znaleźli susz roślinny - drugi mężczyzna próbując ukryć swoje rzeczy schował jakiś pakunek w bieliźnie. Policjanci poprosili go o wyjęcie zawiniątka, na co mężczyzna odparł, że funkcjonariusze są "dobrzy".



40- i 42-latek będą odpowiadać za posiadanie narkotyków - można za to trafić do więzienia na trzy lata.