Nowa prezes koszykarskiego klubu PGE Spójnia Stargard ma pomysł, jak podreperować finanse drużyny.

Ewelina Świergiel w "Rozmowie pod krawatem" potwierdziła informacje, że główny sponsor drużyny - PGE - znacząco przykręcił kurek z pieniędzmi. Praca nad budżetem to teraz najważniejsze zadanie, a kluczem mają być lokalni przedsiębiorcy. Oni też skorzystają na tej umowie - zapewniała Świergiel.- Chcemy być spójni i chcemy spajać. To jest właśnie wyciągnięcie ręki, a wręcz nawet ramion do tego biznesu lokalnego. Chcemy też stworzyć taką platformę do tego, żeby przedstawiciele lokalnego biznesu mieli możliwość wymiany doświadczeń, rozwijania swojej kooperacji - mówi Świergiel.Ewelina Świergiel prezesem Spójni jest od tygodnia. Wcześniej tę funkcję pełnił Paweł Ksiądz.