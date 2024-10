Szczecinianie odwiedzają groby czworonożnych przyjaciół. "Potrzebujemy takiego miejsca" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolorowe wiatraczki, pomniki i ulubione zabawki. Przed dniem Wszystkich Świętych nie tylko na ludzkich cmentarzach widać większą liczbę odwiedzających.

Mieszkańcy regionu chętnie porządkują też groby swoich czworonożnych przyjaciół na Grzebowisku dla zwierząt przy ul. Bielańskiej w Szczecinie.



- Przyjechałam do naszego pieska kochanego. Rok czasu już z nami go nie ma, więc tradycja jest tradycją. Członek rodziny był. Wiadomo, gdzie przyjechać, gdzie porozmawiać z nim. Fajne miejsce jest, naprawdę. - Był z nami 15 lat. Wabił się "Sailor", uwielbiał wodę, uwielbiał żeglować. Po 15 latach nas opuścił, ale pamięć będzie do końca naszych dni. - W tych sytuacjach, kiedy odchodzą nasi najbliżsi przyjaciele, to jednak potrzebujemy takiego miejsca, w którym moglibyśmy nadal czcić tę pamięć i to, kim dla nas były. Cieszę się bardzo. Z pierwszym psem nie było tak łatwo - mówią szczecinianie.



- Przed okresem Wszystkich Świętych również widzimy wzmożoną intensywność odwiedzin. Trwają prace pielęgnacyjne, porządki, jak na cmentarzach ludzkich - mówi Dariusz Ciaś, właściciel grzybowska i krematorium dla zwierząt w Szczecinie.



W naszym regionie cmentarz dla zwierząt można znaleźć również w Świnoujściu.