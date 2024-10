Procesja z relikwiami świętych przejdzie ulicami Szczecina

"Procesja ze Świętymi" w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

W środę o godzinie 20 ulicami Szczecina przejdzie procesja ze świętymi.

To już tradycja, w której uczestnicy niosą relikwie różnych świętych Kościoła Katolickiego. Relikwie to doczesne cząstki świętych, np. kawałki kości, paznokci, włosy czy krew, lub przedmioty, których używali za życia.



Katalog świętych jest wyjątkowo długi - podkreśla ks. Tomasz Kancelarczyk, organizator procesji ze świętymi.



- Idziemy przez całe miasto i litanijną modlitwą prosimy, aby święci wstawiali się za nami. Za nami, to nie tylko z tymi uczestniczącymi w procesji, ale za wszystkimi mieszkańcami miasta - mówi ks. Kancelarczyk.



To wyjątkowa procesja z obecnością świętych w relikwiach, które są niesione - dodaje ks. Kancelarczyk.



- To było w zamyśle, żeby one były niesione w sposób odpowiedni. Widoczny nie tylko dla tych, którzy idą w tej procesji, ale także dla tych, którzy może gdzieś tam idąc chodnikiem, przez okno, zobaczą te relikwie podniesione wysoko - mówi organizator procesji ze świętymi.



Początek procesji przy figurze św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach o godz. 20:00. Procesja zakończy się Mszą Świętą w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa około godziny 21:00.