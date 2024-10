Będą opłaty na S10 i S6

S10. Fot słuchacz Radia Szczecin

Obwodnica Wałcza w ciągu S10 i ekspresowa szóstka między Koszalinem a Goleniowem wchodzą w rozszerzoną sieć płatnych dróg krajowych.

Od jutra będą na nich obowiązywać opłaty za przejazd dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony oraz autobusów, w ramach systemu poboru opłat e-TOLL.



Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk - to kolejne drogi, które wejdą w sieć obsługiwaną przez Krajową Administrację Skarbową.



- System elektronicznego poboru opłat w Polsce od samochodów powyżej 3,5 t. funkcjonuje już od kilkunastu lat, teraz mamy rozszerzenie tej sieci o kolejne drogi - S10 w rejonie Wałcza, czy S6 od Goleniowa do Koszalina. Sukcesywnie w miarę rozwoju infrastruktury drogowej będą nim obejmowane kolejne drogi - podkreślał Grzeszczuk.



Jak podkreśla Mateusz Grzeszczuk - opłaty nie dotyczą kierowców pojazdów osobowych: - Ten system będzie rozszerzany, ale dotyczy to tylko i wyłącznie pojazdów powyżej 3,5 t.



Zdaniem Mateusza Grzeszczuka nie ma też ryzyka, że kierowcy ciężarówek - chcąc uniknąć opłat - zrezygnują z przejazdu obwodnicą Wałcza i wybiorą trasę przez miasto. Takiego scenariusza i zakorkowania Wałcza obawia się część mieszkańców.



Jak podkreślają przedstawiciele ministerstwa infrastruktury - rozszerzenie sieci dróg płatnych od 1 listopada dotyczy wyłącznie pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony oraz autobusów. Nie ma planów wprowadzenia opłat od samochodów osobowych i motocykli za przejazd odcinkami dróg zarządzanymi przez GDDKiA.