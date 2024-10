Halloween w Świnoujściu

Fot. pixabay.com / Senlay (CC0 domena publiczna)

Amerykańska tradycja coraz bardziej widoczna jest na ulicach polskich miast. Halloweenowe stroje dziś nie powinny nikogo zaskoczyć, ale czy wszystkich cieszą równie mocno, co najmłodszych? To sprawdziliśmy w Świnoujściu.

"Cukierek albo psikus?" - takie pytanie możemy usłyszeć dziś, otwierając drzwi dzieciom przebranym za duchy, zombie i dynię. To one najbardziej upodobały sobie halloweenowy zwyczaj, rodem z USA.



- Uwielbiam Halloween. Można się przebrać i dostać cukierki za przebranie - mówi dziecko.



Inne zdanie na temat halloween mają dorośli. - Tyle lat nie było i jest to mi zupełnie nieznane i uważam, że jest zupełnie niepotrzebne. Ja jestem w takim wieku, że podchodzę do tego obojętnie - mówią pytani przez naszą reporterkę dorośli.



A rozejm między potrzebą zabawy i katolicką tradycją w jednej ze świnoujskich parafii zaproponowała Anna Prabucka, która zorganizowała dziś Bal Wszystkich Świętych.



- Zorganizowaliśmy bal, gdzie będą konkursy za przebranie świętego - powiedziała Prabucka.



Jak widać bawić może się każdy - w przebraniu dyni lub świętego.