Podsumowanie po Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Było spokojniej i bezpieczniej niż w ubiegłym roku - policja podsumowała długi weekend w regionie.

Doszło do mniejszej liczby wypadków.



- Od 31 października do 3 listopada doszło do sześciu wypadków drogowych, w tych wypadkach nikt nie zginął, osiem osób zostało rannych - poinformowała nadkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



Na drogach nie zabrakło jednak pijanych kierowców.



- Zatrzymaliśmy 59 nieodpowiedzialnych kierowców, którzy byli pod wpływem alkoholu. Aż 44 z nich było w stanie nietrzeźwości, czyli mieli powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie - dodała.



Spokojnie było w okolicy Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Nie zanotowano zgłoszeń o wykroczeniach, nikt się też nie zagubił.