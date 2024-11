Święta i Nowy Rok nad morzem. Jest spore zainteresowanie

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

To ostatni moment na rezerwację pobytu nad morzem w czasie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Obłożenie pensjonatów z dnia na dzień jest coraz większe; sprawdzaliśmy, czy hotelarze w Świnoujściu z są zadowoleni.

To początek listopada, a rezerwacji - szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym - z dnia na dzień przybywa.



- W tym roku jest dosyć spore obłożenie. Na chwilę obecną rezerwacje są na poziomie 65 procent. Na święta są zrobione co najmniej rok wcześniej, a teraz, po wakacjach, zaczęło się ładnie obkładać - przyznaje Julia Bątkowska z firmy Baltic Home.



Turyści przyznają, że pobyt nad morzem w zimne miesiące ma swój urok.



- Już po sezonie i to jest dla nas czas. - To odpowiednia pogoda na regenerację, odpoczynek i na odporność. Byłam już nad morzem kilkukrotnie o tej porze - mówili.



Na decyzję, gdzie spędzić sylwestrową noc pozostało 57 dni.