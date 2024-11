Czas budować odporność organizmu. Jak?

Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic

Martwe bakterie, białko i witaminy - to one budują odporność. W myśl zasady "lepiej zapobiegać niż leczyć" szczecińska ekspertka w zakresie żywienia, profesor Ewa Stachowska podpowiada jak wzmocnić układ immunologiczny, aby ustrzec się przed jesiennymi infekcjami.

Istotne w budowaniu odporności są produkty wysokobiałkowe.



- Produkty mleczne albo odzwierzęce, bo tam mamy pełnowartościowe białko albo i umiejętne łączenie orzechów, witaminę C, E, D i cynk. Jeżeli my i dziecko nasze będziemy jeść takie produkty, to na pewno ta odporność będzie wspaniale budowana - podkreśla profesor Stachowska.



Dzieci budują odporność chorując.



- Nie dbać się tak bardzo o higienę domu: pozwolić dziecku trochę po tych kątach gdzieś wydłubywać różne rzeczy, żeby miało kontakt z martwymi bakteriami - zaleca prof. Stachowska.



Według danych CBOS 80 proc. Polaków jest przekonanych, że odżywia się zdrowo lub bardzo zdrowo.