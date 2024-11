Radny PiS przeciwny rozbudowie gmachu Muzeum Narodowego. "Ingerencje będą nieodwracalne"

To złe rozwiązanie i dla teatru, i dla muzeum. Radny Prawa i Sprawiedliwości krytykuje na naszej antenie pomysł rozbudowy gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Nowy budynek miałby służyć zarówno Muzeum, jak i Teatrowi Współczesnemu. Maciej Kopeć w "Rozmowie pod krawatem" powiedział, że to rozwiązanie niekorzystne dla obu instytucji, a ewentualnych zmian nie da się odwrócić.- Chodzi o to, żeby teatr normalnie funkcjonował i po drugie, żeby muzeum funkcjonowało. A tak to może się okazać, że ani teatr, ani muzeum nie będzie normalnie funkcjonować. Te ingerencje, które tam będą, po prostu będą nieodwracalne - mówi Kopeć.Radni Prawa i Sprawiedliwości proponują budowę całkowicie nowego gmachu dla teatru na Łasztowni.