"Druga wojna światowa. Piekło pod Szczecinem” [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Druga wojna światowa. Piekło pod Szczecinem” - to tytuł wystawy w Centrum Dialogu Przełomy poświęconej historii polickiej fabryki benzyny syntetycznej "Hydrierwerke Pölitz".

- Do naszych czasów przetrwało ponad 50 betonowych obiektów wchodzących w skład całego kompleksu - mówi kierownik Centrum Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. - Po 1989 roku nic z tym nie zrobiono. Oczywiście nie ma mowy o odrestaurowaniu całości. To były jakieś miliardy, nawet nie miliony, ale przypuszczam, że te budynki, które przetrwały w najlepszym stanie, wyjątkowe, naprawdę można by było zagospodarować, zachowując oczywiście te historyczne części.



- Technologia wytwarzania syntetycznych paliw zyskuje na popularności w obliczu malejących zasobów kopalnych źródeł energii - mówi dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT prof. Rafał Rakoczy. - Ta fabryka miała prawie 1000 hektarów. To było 200 hektarów zabudowy zwartej. Tak wielki kompleks był wybudowany w ciągu tylko i wyłącznie 28 miesięcy. To była jedna z większych fabryk produkcji benzyny syntetycznej metodą właśnie tego upłynniania paliw. A takich fabryk było 12 w Niemczech.



W polickiej fabryce pracowało ponad 30 tys. więźniów. Obiekt został zniszczony w 1940 roku podczas alianckich nalotów bombowych. Wystawa na placu Solidarności będzie otwarta do końca stycznia przyszłego roku.