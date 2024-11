Terapia transseksualna - powstanie nowy ośrodek

W Szczecinie powstanie ośrodek medyczny wyspecjalizowany w terapii transseksualnej - takie ośrodki powstawać będą we wszystkich miastach wojewódzkich - zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem" poseł KO, Grzegorz Napieralski.

Grzegorz Napieralski, który od kilku lat jest mocno zaangażowany w oprawę stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przekonywał, że jednym z czynników, który te problemy podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości pogłębiał był brak zrozumienia, czy wręcz nagonka na osoby transseksualne.- Jeżeli dziecko odczuwa - a często nastoletnie dziecko, dziewczynka czy chłopiec, zaczyna odczuwać chęć dokonania zmiany swojej płci, bo czuje się w tym ciele po prostu niedobrze - trzeba wesprzeć takie dziecko, bo ono do końca nie rozumie tych procesów. Szczególnie, kiedy zaczyna się proces dojrzewania - podkreślił.Pomóc ma kompleksowa opieka specjalistów w specjalnych ośrodkach medycznych, do których dziecko z rodzicami kierować mają lekarze POZ.- I wtedy rodzic wie, że trzeba przejść całą procedurę: pójść do psychologa, do psychiatry, endokrynologa, zrobić wszystkie badania i potem z tym dzieckiem pracować. Najważniejsze jest wsparcie: rówieśnicze i najbliższych - rodziny, nauczycieli, nauczycielek - dodał Grzegorz Napieralski.- A ktoś powie: po drodze trzeba znaleźć moment, żeby wybić z głowy ten pomysł... - zauważył prowadzący rozmowę red. Sebastian Wierciak.- Ale dlaczego mamy wybijać, jeżeli ktoś tego bardzo pragnie? Należy pamiętać, że każdy z nas jest indywidualnością - odparł Napieralski.Wyszczególnienie w miastach wojewódzkich ośrodków medycznych wyspecjalizowanych w terapii transseksualnej nie będzie wymagało zgody Sejmu na zmianę prawa - dodał poseł.W "Rozmowie pod krawatem" poruszone zostały także wątki wyborów prezydenckich w USA i zbliżających się wyborów w Polsce czy regulacji prawnych jakie należy nałożyć na sztuczną inteligencję…