Listopad będzie cieplejszy, niż przez ostatnie lata [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tegoroczny listopad będzie cieplejszy niż zazwyczaj. Takie są prognozy IMGW dla województwa zachodniopomorskiego.

Najnowsze prognozy długoterminowe wskazują, że temperatura przebije średnią z ostatnich 30 lat. Czy Szczecinianie odczuwają to ocieplenie?



- Na maksa ciepło. W ogóle przymrozków nie ma. Jest wilgotno, więc jest nieprzyjemnie, ale jest cieplutko. - Mroźno, ale jeszcze mnie coś tam grzeje, jakiś tam tłuszczyk. - W tym roku mamy wyjątkowy, ciepły wrzesień, październik i listopad zapowiedział się jeszcze w miarę ciepło - mówią szczecinianie.



- Prognozy wskazują, że temperatura w tym miesiącu będzie wyższa od średniej z tego 30 letniego okresu o około pół do jednego stopnia Celsjusza - mówi Radosław Drozd z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.



Nadchodzący długi weekend zapowiada się słoneczny. Temperatura ma się wahać od 5 do 8 stopni na plusie.